太平山台灣山毛櫸披金黃新衣 步道開放吸引逾300人朝聖

近期時序入秋、寒意漸增，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸步道今年10月中旬整建完工，並於昨日開放，吸引全台各地逾300名遊客到訪，一睹台灣山毛櫸變色換衣的金黃秋葉。林務局羅東林區管理處表示，該步道聯外的翠峰景觀道路10月23日至11月14日的周末上午9點到12點，共8天實施動態車流管制，上限200輛車。

台灣山毛櫸又名台灣水青岡，是冰河時期孑遺的植物，且經文化資產保存法公告為台灣4種珍貴稀有植物之一，分布在新北三峽的北插天山、新竹尖石的鳥嘴山，以及宜蘭等地。太平山國家森林遊樂區幅員廣大，擁有全台最大面積生長的台灣山毛櫸純林面積，佔地逾1100公頃，羅東林管處在其邊陲區域整建3.8公里長的步道，作為民眾健行賞景的舒適空間。

秋季是台灣山毛櫸步道的旅遊旺季，亦是宜蘭東北季風盛行之際，陰雨天加上人潮多，使得步道路況常有泥濘。有鑑於此，羅東林管處近年來分段改善，今年斥資400萬元，並於8月進行為期2個半月的整修，翻新既有步道的終點平台、圍籬，同時處理部分泥濘路段。

羅東林管處育樂課長吳思儀指出，先前因為圓規颱風攪局，天候不佳頻下雨，園區10月12日到14日休園，台灣山毛櫸步道的整修工程因此延宕，遲至昨日才對外開放。

新竹一行5名親友相約出遊，他們說，往年都是11月初來太平山，這次比較早是因爲剛好訂到太平山莊，又遇到步道第一天開放，直呼幸運，不過也坦言房間太難訂，今年「不會再過來了」。台中后里民眾更包一輛遊覽車，昨日一早上山，不少人看到轉黃的台灣山毛櫸都說好漂亮，拿起手機拍美照，還在全新平台大啖便當配美景。

來訪3、4年的民眾說，去年步道都是爛泥巴，「沒有穿雨鞋進不來」，台北民眾也很有感，大讚步道今年整建得不錯，「很好走！」

台灣山毛櫸一年四季各有風貌，春季是翠綠萌芽期、夏日展葉綠意盎然，秋天換裝成金黃景觀，寒冬則有落葉的蕭瑟美感。其中，最受大眾喜愛的莫過於秋季「黃金森林」，每年10月中旬到11月中旬為最佳觀賞期。太平山國家森林遊樂區昨日逾600人入園，超過半數都是為金黃台灣山毛櫸而來。