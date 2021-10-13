影／台東池上天堂路、金城武樹 即時影像上線隨時追

台東縣政府朝智慧城市邁進，繼推出超高人氣的多良車站4K觀光即時影像後，近日增設池上天堂路4K觀光即時影像，讓世界各地的遊客只要透過行動裝置或電腦螢幕，就能享受4K的超高畫質及270度的寬廣視野，隨時隨地都可以沉浸在知名的「池上天堂路」和「金城武樹」等縱谷絕美景致。

台東縣長饒慶鈴說，池上稻浪的療癒美景是許多廣告的拍攝地點，金城武樹和天堂路也成為台東必遊景點之一，讓無數旅客流連忘返；池上天堂路的4K觀光即時影像已在10月上線，民眾可透過Taitung Amazing Youtube頻道，回顧一起追過的池上天堂路，還能在不同季節欣賞多變的不同田野景致，預計會在線上創造一波追稻逐浪的風潮。

她說，透過4K觀光即時影像24小時不間斷播送，可提供遠距觀光服務，透過鏡頭零時差展現台東景致，和多變的天氣狀況，就像昨天多良攝影機即捕捉到水龍捲即時影像。民眾可不受距離限制，隨時隨地遠端享受台東天然美景，也可於出遊前，藉由實況預先掌握現地人潮、天候等資訊，還能在聊天室內與各國旅客互動，交換旅遊心得。

交通及觀光發展處長余明勳說，受疫情影響，智慧觀光成為旅遊的新風潮，縣府推動智慧觀光，今年率先辦理雲端國際旅展，更搶先運用AR擴增實境技術，在熱氣球嘉年華期間推出360度直播和網路節目，讓無法到現場的民眾也能身歷其境，零距離體驗活動；為讓台東的觀光產業也能一起加入數位轉型，縣府結合台東金幣推出旅遊優惠方案，用虛擬金幣的方式讓縣內旅宿開始數位轉型，提升競爭力。

他說，縣府也導入人流分析技術，掌握遊客輪廓精準行銷，並且透過人流數據分析制定長期觀光策略，打造永續觀光環境；未來將在東海岸陸續架設4K觀光即時影像，進一步整合台東觀光資源，導入智慧化的導遊、導覽、導航及導購服務，讓遊客無論在哪都能體驗台東的美好。

民眾可前往台東觀光導覽網影音直播https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/media/live-camera/list