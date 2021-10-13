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參山處結合台灣觀巴 推13條旅遊新路線加碼送防疫包

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
交通部觀光局參山國家風景區管理處說，台灣觀巴全程採預約制，不必自己開車，免煩惱迷途、疲勞駕駛，還可以享受一路上專人服務及導覽解說。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處說，台灣觀巴全程採預約制，不必自己開車，免煩惱迷途、疲勞駕駛，還可以享受一路上專人服務及導覽解說。圖／參山國家風景區管理處提供

國旅券第一波已經抽出60萬名幸運兒，交通部觀光局參山國家風景區管理處今結合台灣觀巴業者，擴大推出振興5倍券與國旅券優惠來搶客，除了觀光局的消費滿1000元送200元的優惠，即日起參山處推出13條新路線，並加碼贈送「喔熊旅遊防疫包」，送完為止；請遊客開始規劃專屬於親朋好友與閨蜜家人的私房旅行。

參山處指出，13條新路線含括竹竹苗、中彰5縣市及參山處獅頭山、梨山、八卦山三個風景區，行程可欣賞壯闊風景、自然生態、原民風情及在地美食特產。

其中，竹苗地區推薦「乘風遊新竹～探索科技百年老城一日遊」、「雪霸國家公園觀霧i自然風情二日遊」、「新竹不一樣、樂遊獅頭山一日遊」、「新竹唯美打卡景點一日遊」、「浪漫台三線、漫活客庄休閒農遊二日」、「新竹五峰部落走讀林間 1 日遊」及「浪漫台三線~內灣＋橫山大山背 1 日遊」、「南庄向天湖秘境1日遊」及「車之道體驗中心、勝興老街、舊山線鐵道1日遊」等9條路線。

中彰地區則推薦「武陵&福壽山花果雲霧之旅二日遊」、「春花夏果秋楓冬雪 福壽山.梨山.武陵繽紛四季之旅」、「彰化網紅必遊-就愛八卦山一日遊」及「走入鹿港雲林歷史長廊 體驗傳統藝術生活的時光之旅」等4條路線，每一條都是經過精挑細選、內容相當豐富。

參山處表示，13條新路線以精緻體驗、在地深度主題旅遊為特色，串連觀光圈與轄內各觀光亮點與多元產業，加碼贈送的喔熊旅遊防疫包，裡面有可愛的喔熊口罩與實用的乾洗手，讓遊客安心出遊。

參山處說，台灣觀巴全程採預約制，不必自己開車，免煩惱迷途、疲勞駕駛，還可以享受一路上專人服務及導覽解說；最少2人成行，不用擔心人數不足不能出團。報名資訊與更多優惠詳情，請查詢「台灣觀巴」官網https://www.taiwantourbus.com.tw

交通部觀光局參山國家風景區管理處說，台灣觀巴全程採預約制，不必自己開車，免煩惱迷途、疲勞駕駛，還可以享受一路上專人服務及導覽解說。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處說，台灣觀巴全程採預約制，不必自己開車，免煩惱迷途、疲勞駕駛，還可以享受一路上專人服務及導覽解說。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處說，13條新路線含括竹竹苗、中彰5縣市及參山處獅頭山、梨山、八卦山三個風景區，行程可欣賞壯闊風景、自然生態、原民風情及在地美食特產。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處說，13條新路線含括竹竹苗、中彰5縣市及參山處獅頭山、梨山、八卦山三個風景區，行程可欣賞壯闊風景、自然生態、原民風情及在地美食特產。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處說，13條新路線含括竹竹苗、中彰5縣市及參山處獅頭山、梨山、八卦山三個風景區，行程可欣賞壯闊風景、自然生態、原民風情及在地美食特產。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處說，13條新路線含括竹竹苗、中彰5縣市及參山處獅頭山、梨山、八卦山三個風景區，行程可欣賞壯闊風景、自然生態、原民風情及在地美食特產。圖／參山國家風景區管理處提供

台三線 觀光

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