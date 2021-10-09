國慶遊基隆這樣玩 市府推薦5條遊程山海歷史不同風情

基隆市政府在國慶連假期間推薦民眾5條旅遊路線，以山、海、歷史、人文、行動方式等區分，民眾可以選擇有興趣的主題結伴同行，還有線上抽獎活動。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆擁有許多觀光資源，市府在國慶連假期間更是特別推出多條輕旅行路線，邀請民眾來體驗探索基隆的魅力，有如下詳細的路線及遊程可參考。

─濱海線／基隆火車站→正濱漁港色彩屋→圖們咖啡tuman café/河豚很多→和平橋→阿根納造船廠→和平島公園→海科館→潮境公園→望海巷跨海景觀橋

─文藝線／基隆火車站→沙灣歷史文化園區→東岸E-square廣場→安樓咖啡ENZO Cafe→慶安宮→廟口夜市→KEELUNG地標觀景台

─散策線／基隆火車站→外木山情人湖濱海大道→大武崙沙灘→湖海灣→海興步道→情人湖公園

─暖心線／暖暖火車站→鐵路麵店→暖江橋下壺穴地形→暖暖老街→紅磚八角樓百年幫浦間→暖東峽谷→荖寮坑→大菁農場藍染

─蒼翠線／七堵火車站→七堵南興市場→七堵鐵道紀念公園→七堵明德山莊→泰安瀑布→姜子寮登山步道

另外，國慶日有「濱海奇基線與我同慶」線上抽獎活動，民眾只要於活動期間10月10日至10月20日內，在基隆旅遊網FB粉絲專頁的活動貼文下方留言「自己最愛的基隆三大景點」，前10名的留言者即可先獲得最速獎「濱海奇基線旅遊套票1組」，另外還會再抽出一般獎項包含長榮桂冠酒店住宿券、基隆伴手禮、濱海奇基線旅遊套票，更多詳情請上基隆旅遊網FB粉絲專頁。

基隆委託行街區也在國慶連假期間推出10月女巫集市，市集活動時間10月9日、10月10日、10月30日每天下午2點至晚間8點，多種文創手工藝品、精緻小點都在基隆委託行商圈主巷道販售，詳情請上委託行街區FB粉絲專頁。

基隆旅遊網FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/klcgfans