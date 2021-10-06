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國慶連假何處去？ 南瀛天文館推系列好康活動
國慶連假將至，台南市大內區南瀛天文館 9至11日辦理「星空秘境之天外飛仙」國慶系列活動，除有免費電影觀賞，還有一系列天文熱鬧活動，邀請遊客連假體驗天文樂趣。
南瀛天文館說，國慶連假期間，提供星象劇場首場免費影片欣賞、中午加開2D星象劇場「極地企鵝上太空-還有熊」，除外星主題 DIY、闖關遊戲、天文團康，9日還有限定的磁浮飛行器課程。
9日晚上6點還有「飛向 250 萬光年遇見妳」天文講座，完全免費參加，距離地球 250 萬光年的仙女星系，有著天外飛仙傳奇故事，將透過天文專業講師分享。
此外，還有「Give me FIVE」聯合館慶活動； 適逢台南山上花園水道博物館2周年館慶，南瀛天文館與南科考古館、左鎮化石園區、樹谷生活科學館一起來讚聲，推出水道館慶限定博物館特色闖關遊戲，持水道博物館闖關卡到南瀛天文館，享有天文展示館免費參觀，活動詳情請上南瀛天文館網站(https://taea.tn.edu.tw)查詢。
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