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山屋住宿開放二分之一 雪霸即日起微幅調增
雪霸國家公園管理處配合疫情發展狀況，內政部再適度調整各國家公園遊憩據點及山屋相關防疫管制措施，山屋10月5日起從開放三分之一床位，調增到二分之一，單日往返路線承載量維持每天60人，戶外通風良好且無人潮聚集處，暫免佩戴口罩，仍應保持社交距離。
雪管處宣布5日起防疫相關管制工作，重點包括室內遊憩據點採實聯制，單一出入口及引導分流措施，民眾須佩戴口罩，配合量測體溫及維持安全社交距離，遊客服務中心、展示館總量管制。
調整山屋住宿量為原數量二之一，雪管處依據申請者先後順序、隊伍人數，及調降後山屋住宿量重新排定床位，屬超額床位者改列為候補，須候補成功後，始可持許可證辦理入園報到，未候補成功者，原獲准入園許可證自動作廢，雪管處將加強入園查核作業，若違規入住山屋，將依國家公園法及雪管處入園規範處以罰鍰，及暫停入園申請資格等處分。
單日往返路線承載量每天60人，雪管處每天下午5點前於入園申請服務網最新消息公告各單日往返路線剩餘額度，並請山友妥為規畫申請路線各節點到達時間，若在預定時間未抵達預設地點，應及早下撤，以維安全。
入園民眾須自備防護清消用品，加強自我防護與清潔消毒，落實登山安全與防疫風險自主管理，通風良好且無人潮聚集處，暫免佩戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並保持社交距離，用餐持續採分時段、分流方式進行。
此外，戶外遊憩據點將加強監測人流聚集狀況，倘人流密度過高，將適時分流、管制或封閉，通風良好且無人潮聚集的戶外場所，暫免佩戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並保持社交距離，各停車場降低停車數減為原數量的80%，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整。
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