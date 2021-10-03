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裝置藝術鑲嵌2300多隻魚 西濱馬沙溝新地標啟用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資約1530萬元，在台61線台南將軍交流道下興建「台南將軍馬沙溝地景廣場」，今舉行啟用典禮。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資約1530萬元，在台61線台南將軍交流道下興建「台南將軍馬沙溝地景廣場」，今舉行啟用典禮。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資約1530萬元，在台61線台南將軍交流道下興建「台南將軍馬沙溝地景廣場」，今舉行啟用典禮，2尾大馬加魚和7尾小馬加魚的入口意象裝置藝術，魚身上鑲嵌2300多隻各式魚類，寓意大船入港滿載而歸、物阜民豐，將成為地方新地標。

雲管處處長徐振能說，該地景藝術委託交趾陶大師謝東哲老師構思施作，以將軍漁港冬季主要漁獲馬加魚以及各季節漁獲白腹仔、雞志、紅魽、鮸魚、嘉鱲等為發想，魚身上鑲嵌2300多隻各式魚類，結合雲嘉南濱海豐富魚類等主題，融入現代設計理念與大型雕塑和傳統剪粘鑲嵌、交趾陶塑技法，祈祥納福主題搭配豐富多彩的表現手法，呈現做為地方特色的入口意象。

而主題為「滿載而歸物阜民豐」，敘述婆娑之洋美麗島嶼的台灣，位處東亞季風系統，西岸的台灣海峽，其洋流在受到季風，海底地形以及大陸沿岸流、黑潮入侵分流以及南中國北部洋流的影響下，孕育出豐富多樣的海洋生物，魚類數量占了全球10%，是台灣珍貴海洋資源。

雲管處處表示，台南將軍馬沙溝地景廣場」，大馬加魚高約5公尺，長約10公尺，小馬加魚高約3公尺、長約6公尺，採雕塑（水工泥塑）、傳統剪黏鑲嵌，中空的魚腹可讓遊客互動拍照和遮陽躲雨。小馬加魚群有7尾，高約60公分、長約120公分。另馬加魚造型的指標牌還指引往將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村，相當有趣。

上午啟用典禮，由雲管處處長徐振能、立委陳亭妃、市議會議長郭信良、市議員蔡秋蘭、方一峰、市府觀光旅遊局長郭貞慧等人共同剪綵，由馬沙溝社區發展協會媽媽教室婆婆媽媽們開場表演，展示當地社區居民活力。

雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資約1530萬元，在台61線台南將軍交流道下興建「台南將軍馬沙溝地景廣場」，今舉行啟用典禮。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資約1530萬元，在台61線台南將軍交流道下興建「台南將軍馬沙溝地景廣場」，今舉行啟用典禮。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

台南 交趾陶

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