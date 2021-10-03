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新竹光臨藝術節國慶連假也有花燈 壓軸光雕22日起開展

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
光臨藝術節光雕秀示意圖；新竹車站光雕投影融合未來與科技元素。圖／市府提供
光臨藝術節光雕秀示意圖；新竹車站光雕投影融合未來與科技元素。圖／市府提供

國慶3天連假即將到來，新竹市光臨藝術節仍陸續展出藝術家的作品，除了位於新竹公園麗池的「竹鵲松風迎春曦」花燈，將展出到16日，三民公園、中央公園與東大陸橋也同樣有燈區展演，22日開始則將壓軸展出為期10天的光雕秀，市府更號稱將是是全國首見最大規模的光雕演出。

市長林智堅預告，新竹市10月周周都會有活動，其中22日開始的光雕展演，將是這次新竹光臨藝術節重頭戲，每天晚上6點在市區內的9座建築及古蹟演出，是以光雕投影在建築立面上，從後站、火車站一路延伸到新竹州廳與舊城區，9座建築、古蹟將以壯麗光雕投影訴說城市故事。

不過國慶連假期間，雖說光雕秀還未登場，但民眾可以到新竹公園欣賞由國內知名燈藝師王耀瑞及張文瑤製作，11公尺高的「竹鵲松風迎春曦」花燈；市府表示，「竹鵲松風迎春曦」原本是今年台灣燈會的副燈，因此精彩度不輸其他花燈，又因為置放在麗池中央，入夜後還會有環形燈光秀，假日晚間每20分鐘1場，最末場為晚上10點。

壓軸的光雕秀則從22日開始到31日，每天晚上6點，市區9座建築將有光雕秀，其中後站的公竹路「風之屋」、新竹車站「光之旅行」、新竹客運商業大樓「數位動物園」等車站周邊的3件作品，是由德、日、台跨國藝術團隊合作打造，揉合了未來主義和科技元素，運用奇幻互動的方式，讓百年的新竹火車站與周邊老建築群以新風貌現身。

此外，新竹市定古蹟專賣局新竹支局、第一信用合作社、新竹州廳、新竹市美術館、新竹聖母聖心主教座堂、影像博物館等6大建築，也都將有光雕投影，讓民眾可以享受光影變化與城市風景的新感官體驗。

市府還表示，10月下旬起將結合新竹光臨藝術節，推出一系列藝文活動，包含光臨藝術節戶外公演系列，邀請FOCA福爾摩沙馬戲團、紙風車兒童劇團、臺灣特技團、明華園、朱宗慶打擊樂團帶來表演，將一路開演至11月。

位於新竹公園麗池的「竹鵲松風迎春曦」花燈，將展出到16日。圖／市府提供
位於新竹公園麗池的「竹鵲松風迎春曦」花燈，將展出到16日。圖／市府提供
光臨藝術節22日開始壓軸光雕秀，新竹聖母聖心主教座堂光雕投影示意圖。圖／市府提供
光臨藝術節22日開始壓軸光雕秀，新竹聖母聖心主教座堂光雕投影示意圖。圖／市府提供

新竹 建築 藝術節

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