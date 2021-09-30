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秋風送爽台南漁光島好愜意 美臀、風帆、衝浪各有姿色

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南安平漁光島景色美，疫情緩解後，年輕美眉愛來此玩水、拍照。記者鄭惠仁／攝影
台南安平漁光島景色美，疫情緩解後，年輕美眉愛來此玩水、拍照。記者鄭惠仁／攝影

全國運動會10月16日將在新北市登場但部分賽事已展開，其中帆船項目，台南奪得6金4銀5銅，創下隊史最佳紀錄，成績傲視全國。選手從小到大的訓練基地就是風光明媚的漁光島，兩年後的全運會帆船賽事也將在此舉行，隨著環境整理的進行，景色將更迷人。

輕艇、帆船、划船是台南市的傳統強項，且3級銜接穩定，其中帆船選手自西門實小、安平國中到台南海事、長榮大學、台南大學，訓練過程中都能就近銜續訓練，多年來漁光島已成南市的帆船訓練海域，也培育出無數選手。目前市府也正向體育署爭取經費，加強軟硬體建設，打造漁光島為南部最佳的海域運動訓練中心。

漁光島有美麗的月牙灣海灘，加上貫穿全島的大片防風林，構成濱海自然之美，因緊鄰市區交通方便，已成台南重要景點，去年國慶焰火就選在此施放，更打開知名度。而附近有亞果遊遊艇、安平遊艇碼頭，已在遊艇旅遊產業上扮演領頭羊的角色。

漁光島雖緊鄰市區，但島上仍保存樸素民風，過去居民以捕魚為生，如今改以養蚵為主，來到港邊，漁婦忙著剔蚵，和水域上玩衝浪板、風帆的景象成鮮然對比，也是最美的景致。近幾年來民宿業者進入，漁光島也漸漸吸引遊客在此住宿，讓漁光島已有觀光小島的雛形，成為安平的另顆珍珠。

5月到7月因疫情關係，漁光島遊客大減，也影響到海域活動的進行，隨著疫情降級及緩解，遊客逐漸增多，雖仍要求離水後戴口罩，但來玩衝浪，享受夏末秋初稍有涼意的遊客已增多。不少穿著比基尼的美眉大秀美臀，拍照留下青春回憶。

常來此玩衝浪的郭小姐說，3年前接觸衝浪板，常到漁光島海域練習，不過，只是玩玩，沒有很投入，去年起因疫情影響，減少出外旅遊，才開始投入，感覺自己的技術進步許多，玩得更有自信。最近疫情減緩，也常和好友來此玩水、拍照，紓解快悶壞的心情。

安平漁光島是台南最適合海域活動的水域，吸引玩家來此逐浪。記者鄭惠仁／攝影
安平漁光島是台南最適合海域活動的水域，吸引玩家來此逐浪。記者鄭惠仁／攝影
台南安平漁光島景色美，疫情緩解後，年輕美眉愛來此玩水、拍照。記者鄭惠仁／攝影
台南安平漁光島景色美，疫情緩解後，年輕美眉愛來此玩水、拍照。記者鄭惠仁／攝影
安平漁光島是台南最適合海域活動的水域，吸引玩家來此逐浪。記者鄭惠仁／攝影
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