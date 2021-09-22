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嘉義樹木園「五最」稀有植物迎賓

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
園區淺山地形，水源不斷，呈現森林感。圖／林試所提供
園區淺山地形，水源不斷，呈現森林感。圖／林試所提供

嘉義樹木園從民國108年起配合林業試驗所國家植物園方舟計畫工作，開始進行園區相關整建與稀有植物的收集、栽培與展示工作，園區內除保留原有種類豐富的外來樹木外，也將規劃種植台灣稀有植物，如水社柳、台灣紅豆樹、海南草海桐、老虎心等，園區內有著全台現存最大棵的單子紅豆與巴西橡膠樹，以及全台最早引進的肯氏南洋杉等，值得民眾探索尋寶。

林業試驗所所長曾彥學表示，嘉義樹木園為全台灣外來引進樹種的重要據點，園區每天入園人數約3000至4000人，每年高達約120萬人次造訪嘉義樹木園。園區除外來樹種外，亦具有許多特色，包含不同類型步道系統（碎石步道、木棧道、木橋梁、仿木步道、透水磚步道）、多樣化木材利用（木構造建築、木製解說牌、木橋梁）、園區特色植物景觀（巴西橡膠樹群、板根植物群、水生生態池）及老樹景觀（單子紅豆、柯柏膠、大葉桃花心木、肯氏南洋杉、柚木、巴西橡膠樹），很值得民眾探索。

他表示，嘉義樹木園還具有多項全台樹木獨有特色，如單子紅豆與巴西橡膠樹為全台現存最大棵；巴西橡膠樹群為全台數量最多；肯氏南洋杉為全台最早引進的一批母樹；以外來樹種為主題入園人數最多的園區；也是全台使用外來木材作為設施展示最多之園區等。

農委會林試所表示，嘉義樹木園位於嘉義市東區，園內大樹林立，清風徐徐，為嘉義八景之一。園區面積約9.4公頃，由台灣總督府殖產課於民國前4年設立，最早以橡膠樹試驗栽植為主要設立目標，而後以各類熱帶經濟樹種引入研究為主，如：印度紫檀、大葉桃花心木、柚木等，除供適應性觀察外，也兼具母樹園功能。

林試所表示，園區樹木種類豐富，胸高直徑10公分以上樹木就有121種5,202株，數量較多有：黑板樹1470株、槭葉翅子木1,079株、肯氏南洋杉766株、大葉桃花心木330株及巴西橡膠樹265株；而胸高直徑100公分以上樹木有30株、最大一棵為柯柏膠胸高直徑達147cm，全園區有記錄的植物計81科355種。

林試所說，因園區現有栽種樹種九成以上均為外來樹種，引進地區以東南亞、熱帶亞洲、澳洲、非洲、南美洲、中美洲為主。目前園區正進行國家植物園方舟計畫整建工作，一方面整修日據時代的舊有木造建築，另一方面新規畫一區作為台灣稀有種的栽種與展示空間。

因此，透過整建早期具有歷史意義的木造建築，同時將台灣中南部地區稀有物種在園區進行展示栽種，未來將可呈現棋盤腳、芙蓉菊、水社柳、台灣紅豆樹、海南草海桐、象牙樹、黃毛榕、老虎心與早田氏鼠尾草等本土珍稀植物的展示栽植，讓民眾可實際觀察物種實體，進一步瞭解台灣稀有物種保育現況，深具教育與保育意涵。

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