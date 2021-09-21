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花蓮溫泉季下月登場 縣府推兩大名湯邀旅客泡湯

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮太平洋溫泉季將於10月登場，縣府今年以「英雄美人．雙泉濯暖」為主題，邀請遊客到花蓮泡好湯。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋溫泉季將於10月登場，縣府今年以「英雄美人．雙泉濯暖」為主題，邀請遊客到花蓮泡好湯。圖／花蓮縣政府提供

花蓮太平洋溫泉季將於10月登場，縣府今年以「英雄美人．雙泉濯暖」為主題，在瑞穗溫泉區和安通溫泉區布置璀璨光影展區，成為夜間漫步景點，打造「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」兩大名湯品牌，活動期間更推出溫泉專車、住宿消費抽獎等活動，讓遊客感受暖暖的泡湯樂趣。

縣府觀光處長張志翔表示，國內疫情警戒降至二級，時序入秋，花蓮太平洋溫泉季今年邁入第二年，延續「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」品牌，推動全台場域最大且唯一雙溫泉展區，邀請旅客泡好湯放鬆心情，體驗花蓮的慢活。

觀光處指出，今年光影展區分別位於「瑞穗瑞祥公園對面草坪」及「安通露天野溪溫泉」；瑞穗展區以溫泉浴桶、情人橋、燈籠光廊及粉色櫻花步道布置「庭園風」，打造瑞穗土地公的溫泉浴場盛典。安通展區則以玉里特色金針花、鑽石裝置藝術、搭配浪漫心型步道，營造「浪漫風」。縣府在台9線上建置溫泉入口意象，並於光影展區沿街道路布置繽紛燈籠，引導旅客前往溫泉區。

此外，旅客只要在活動期間10月2日至31日，在瑞穗溫泉區和安通溫泉區鄰近的瑞穗鄉、玉里鎮、萬榮鄉、富里鄉、光復鄉、卓溪鄉、豐濱鄉共7個鄉鎮，消費滿500元或於合法旅宿業住宿並上網登錄憑證，或至瑞穗及安通26家活動合作旅宿業住宿、泡湯並集滿兩枚消費戳章，皆可參加抽獎，有機會抽中電動機車、手機、平板等大獎。

張志翔提醒，參與民眾請配合主辦單位全程戴口罩、落實實聯制、保持社交距離，及配合人流總量管制，守護彼此健康安全。

花蓮縣政府在瑞穗溫泉區和安通溫泉區布置璀璨光影展區，成為夜間漫步景點，讓旅客拍照打卡。圖為示意圖。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府在瑞穗溫泉區和安通溫泉區布置璀璨光影展區，成為夜間漫步景點，讓旅客拍照打卡。圖為示意圖。圖／花蓮縣政府提供

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