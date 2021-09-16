福隆沙雕重溫皮克斯經典明開幕 中秋連假出遊口袋名單

2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」明天開幕，打造13部電影中的胡迪、巴斯光年、三眼怪等18座沙雕，成為民眾安排中秋假期的旅遊去處。東北角「騎趣樂一下」福隆生活節18日登場，安排沙雕教學創作、沙雕親子瑜珈、文創市集等活動，豐富旅遊內容。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、福容大飯店福隆店明天上午10點，在福隆海水浴場舉辦沙雕藝術季開幕活動。今年沙雕主題是「重溫皮克斯經典」，動員10名國內沙雕高手，歷時1個半月，創作出40個皮克斯動畫經典角色，展期到10月31日。

配合沙雕季登場，東北角管理處籌辦東北角極東點慢旅自行車騎遊福隆生活節，18日安排觀光局超級任務組長「台灣喔熊」快閃現身，活動內容包含東北角極東點慢旅自行車騎遊活動、沙雕教學創作、沙雕親子瑜珈、星空×藝素村文創市集和特別活動，歡迎民眾相約參加，體驗舊草嶺環狀線單車之旅。