好消息！玉山登山步道開放了 各線維持每日60人

玉山國家公園即日起公告恢復生態保護園區的登山入園活動，包括玉山線、八通關線、秀姑巒線、南二段、馬博拉斯橫斷線、新康山線、八通關越嶺線、瓦拉米線等路線外，也針對4條單日往返路線調整承載量，除玉山主（西）峰採現行抽籤方式外，各線維持每日各60人，一律線上申請並依序審核。

玉管處指出，全國疫情警戒自7月27日起降級至今仍維持第二級，玉山國家公園逐步滾動檢討調整相關管制措施，除先前針對各山屋自9月10日起降載三分之一開放，上周末遇到璨樹颱風發布海上與陸上颱風警報，而啟動勸導山友下山、封閉入園措施，颱風遠離後啟動登山步道及山屋經巡查整理後，昨天起已恢復開放。

9月10日起恢復山屋住宿，考量維持社交距離與山屋通鋪密閉特性，，調降山屋容宿量配合防疫管理，玉山排雲山莊為例，原可容納116個床位，目前最多僅能40入住，將依抽籤序位或排隊序位重新核給宿營地名額，其他各個山屋容宿量也大多降載不到10個床位，申請抽抽籤時如超過承載量隊伍依序改列為候補，等候名額出缺時再行遞補。

目前已開放的單攻登山路線，有玉山線、八通關線、秀姑巒線、南二段、馬博拉斯橫斷線、新康山線、八通關越嶺線、瓦拉米線；而玉山主（西）峰，採現行抽籤方式，維持每日60人，玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道，同樣調整為每日各60人，一律線上申請並依序審核，其他尚未開放路線，其開放時間、條件及申請方式，將另公布。