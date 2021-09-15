中秋連假來台中 慢活、復古旅遊一次滿足

中秋月圓人團圓，台中市政府觀光旅遊局推薦「自然慢活」及「懷舊復古」兩條二天一夜主題遊程，融合今年入選米其林指南的餐飲店家、精選產業故事館體驗活動、季節限定美景，民眾遵守防疫措施，也能感受台中魅力。

觀旅局表示，秋季台中主推「自然慢活」漫遊山城主題遊程，首站從糕餅之鄉豐原出發，推薦全國第一座味噌釀造文化館，民眾自己動手完成陶甕造型的味噌伴手禮。

漫遊豐原最熱鬧的中正路、慈濟宮廟東商圈，雪花齋、老雪花齋、德發、義華、寶泉等傳承一甲子以上糕餅名店，是伴手禮絕佳選擇。

今年台中山城區有菇神、牛稼莊及又見一炊煙3家餐廳榮獲米其林指南推薦，無論各式菇類料理、客家全牛大餐或無菜單料理，舌尖上的感動加深對台中山城的美好記憶。

前進全台香菇盛產地新社區，從採菇、撿拾雞蛋到手作茶碗蒸，感受產地到餐桌的農事生活。夜宿新社特色民宿，享受月光星空伴蟲鳴。

隔日，探訪水果之鄉東勢區，秋季盛產梨、柿，預約親採樂趣無窮，漫遊軟埤坑休閒農業區健康步道、體驗植物染活動，最後以東豐自行車綠廊騎乘自行車作為旅程終點。

觀旅局再推薦，主打復古風的「懷舊復古」遊程，由屯區霧峰林家古宅作為旅程起點，體驗中秋限定博狀元餅活動，造訪立法院民主議政園區，此地是台灣民主發展史上重要的精神象徵，在此享用餐點或咖啡，感受台中仕紳文化的復古風味。

光復新村濃厚眷村味，充滿歷史感的斑駁牆面是網美拍照熱門景點，晚餐時刻品嚐頂級粵菜与玥樓，或是適合家庭聚餐的台菜千味海鮮，夜宿大肚山溫泉飯店浸享美人湯，望高寮夜景盡收眼底。

遊程第二天，可預約百年古蹟聚奎居，體驗旗袍攝影、調香等活動；參訪前身為日據時期司獄官、警日常演習柔道及劍道之訓練場─台中刑務所演武場。

午餐推薦美軍風格老洋房─中山招待所、創意台菜及私房手路菜的膳馨，銅板價可走入第二市場尋飽，大啖肉圓、滷肉飯、蘿蔔糕等小吃，最後在市區購買聞名遐邇的太陽餅、檸檬派、三明治、綠豆椪等，與親朋好友分享旅程美味。