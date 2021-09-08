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台東嘉明湖、向陽山屋9月10日開放 入住上限23人

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
林務局台東林區管理處今宣布9月10日起開放嘉明湖山屋及向陽山屋登記申請入住，入住最高上限23人，須配合防疫措施。圖／嘉明湖天馬登山社嚮導馬男提供
林務局台東林區管理處今宣布9月10日起開放嘉明湖山屋及向陽山屋登記申請入住，入住最高上限23人，須配合防疫措施。圖／嘉明湖天馬登山社嚮導馬男提供

配合中央宣布7日起放寬部分防疫措施，林務局台東林區管理處今宣布9月10日起開放嘉明湖山屋及向陽山屋登記申請入住，入住最高上限23人，須配合防疫措施。

台東林管處指出，嘉明湖山屋與向陽山屋疫情前的人數為各70人，9月10日開放入住人數上限為23人，以原住宿量三分之一為上限，山友申請入住仍需配合防疫需戴口罩及消毒，

另有步道及林道須經由部落、社區進出部分，則需尊重地方政府與當地部落與社區防疫考量，應先做好洽詢動作。

台東林管處表示，知本國家森林遊樂區及大武山自然教育館，維持二級警戒防疫措施，入園採分流管制，量體溫、消毒，全程戴口罩，實名制登記及室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

台東 口罩 嘉明湖

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