台南後壁《俗女村》開幕 結合《無米樂》老街遊客湧入

台南後壁區因《俗女養成記》收視創新高，「俗女村」今天開幕，就位台南市後壁區墨林里191號，也就是小嘉玲的成長處「金德興中藥行」，市長黃偉哲出席開幕典禮，肯定有青年返鄉務農，現在有俗女返鄉推文創，農村文化和青年創業結合，一起回鄉圓夢。

台南市長黃偉哲表示，感謝法這麼好看《俗女養成記》描述都會上班女子回到鄉下的，故事除了藝術價值，但帶動地方觀光熱潮，從俗女1、俗女2催出更多的粉絲。台南市連續「嘉玲」天數最多，確診人數也是六都最少，在疫情減緩後很少歡迎大家到台南到後壁來這邊旅遊。

俗女村長吳翊榛是當地知名餐廳業者第二代，目前號召了十多位青年回鄉創業，有10多位俗女，2位青年，未來希望有20多位、30多位俗女一起創業。

目前在金德興中藥行開放參觀《俗女養成記》拍攝場景，三合院有冰店，有結合劇情的嘉玲抱抱、陳李月英及濃情森永冰品，另外結合後壁商圈及義昌碾米廠有DIY製作紅龜粿、搭牛車等體驗。

後壁區長黃炳元表示，從8月《俗女養成記2》開播以來，後壁商圈每周六、日的單日都吸引近2000名遊客造訪，純樸的菁寮老街擁有特色傳統店舖，從《無米樂》到《俗女村》，打造旅遊雙品牌，每個打卡熱點都擁有專屬後壁的獨特魅力。

後壁區公所已與另一經典小鎮鹽水區研商，盼串聯因戲劇《斯卡羅》場景而詢問度破表的岸內糖廠影視基地，透過後壁、鹽水跨區合作、豐富遊程，讓小鎮沒有最經典、只有更經典。