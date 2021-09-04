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台南後壁《俗女村》開幕 結合《無米樂》老街遊客湧入

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市後壁區《俗女村》今天開幕，地點是劇中小嘉玲成長的後壁菁寮老街金德興中藥房，市長黃偉哲坐在小嘉玲房間的書桌。記者吳淑玲／攝影
台南市後壁區《俗女村》今天開幕，地點是劇中小嘉玲成長的後壁菁寮老街金德興中藥房，市長黃偉哲坐在小嘉玲房間的書桌。記者吳淑玲／攝影

台南後壁區因《俗女養成記》收視創新高，「俗女村」今天開幕，就位台南市後壁區墨林里191號，也就是小嘉玲的成長處「金德興中藥行」，市長黃偉哲出席開幕典禮，肯定有青年返鄉務農，現在有俗女返鄉推文創，農村文化和青年創業結合，一起回鄉圓夢。

台南市長黃偉哲表示，感謝法這麼好看《俗女養成記》描述都會上班女子回到鄉下的，故事除了藝術價值，但帶動地方觀光熱潮，從俗女1、俗女2催出更多的粉絲。台南市連續「嘉玲」天數最多，確診人數也是六都最少，在疫情減緩後很少歡迎大家到台南到後壁來這邊旅遊。

俗女村長吳翊榛是當地知名餐廳業者第二代，目前號召了十多位青年回鄉創業，有10多位俗女，2位青年，未來希望有20多位、30多位俗女一起創業。

目前在金德興中藥行開放參觀《俗女養成記》拍攝場景，三合院有冰店，有結合劇情的嘉玲抱抱、陳李月英及濃情森永冰品，另外結合後壁商圈及義昌碾米廠有DIY製作紅龜粿、搭牛車等體驗。

後壁區長黃炳元表示，從8月《俗女養成記2》開播以來，後壁商圈每周六、日的單日都吸引近2000名遊客造訪，純樸的菁寮老街擁有特色傳統店舖，從《無米樂》到《俗女村》，打造旅遊雙品牌，每個打卡熱點都擁有專屬後壁的獨特魅力。

 

後壁區公所已與另一經典小鎮鹽水區研商，盼串聯因戲劇《斯卡羅》場景而詢問度破表的岸內糖廠影視基地，透過後壁、鹽水跨區合作、豐富遊程，讓小鎮沒有最經典、只有更經典。

後壁是冠軍米故鄉，也是舉辦台灣國際蘭展所在地，這處「米蘭之鄉」在2019年曾獲經典小鎮殊榮，具備鄉村風光、文化古蹟和醇厚人情味，吸引熱門影視取景，把農村魅力轉換成觀旅續航力，期許讓「後壁」當「頭前」，成為南部農村深度旅遊首選。

台南市後壁區《俗女村》今天開幕，地點是劇中小嘉玲成長的後壁菁寮老街金德興中藥房。記者吳淑玲／攝影
台南市後壁區《俗女村》今天開幕，地點是劇中小嘉玲成長的後壁菁寮老街金德興中藥房。記者吳淑玲／攝影
台南市後壁區劇中小嘉玲成長的後壁菁寮老街金德興中藥房，吸引遊客來追劇。記者吳淑玲／攝影
台南市後壁區劇中小嘉玲成長的後壁菁寮老街金德興中藥房，吸引遊客來追劇。記者吳淑玲／攝影
台南市後壁區《俗女村》今天開幕，地點是劇中小嘉玲成長的後壁菁寮老街金德興中藥房，其中一家冰店。記者吳淑玲／攝影
台南市後壁區《俗女村》今天開幕，地點是劇中小嘉玲成長的後壁菁寮老街金德興中藥房，其中一家冰店。記者吳淑玲／攝影

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