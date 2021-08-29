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掃除三角點之亂 新竹林管處製12座山頂手持牌供拍照

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉加里山三角頂的標牌，今年3月一度高達11面。圖／李姓山友提供
苗栗縣南庄鄉加里山三角頂的標牌，今年3月一度高達11面。圖／李姓山友提供

許多民眾攻頂都會拍照，留下紀念的一刻， 極富人氣的苗栗縣南庄鄉加里山，三角點今年3月一度有多達有11面登山標牌，部分並涉及廣告之嫌，林務局新竹林管處整頓亂象全部移除，今年9月前將在加里山等12處山頂設置特製統一規格的手舉牌，供「到此一遊」拍照。

新竹林管處清查盤點需求，今年選定12座熱門登山路線，設置三角點手舉牌，牌面設計頂端山形，並以當地文化特色與地景、植物，及動物等自然資源插圖，繪製在牌面上，供山友拍照時使用，地點分別在苗栗縣加里山、馬那邦山、鳥嘴山、桃園市東眼山、北插天山、南插天山、塔曼山、復興尖山、新竹縣中指峰、鵝公髻山，及新北市巴博庫魯山、拔刀爾山。

12處三角點手舉牌，預計今年9月底前完成設置，目前已完工2面，其中，加里山新牌表現台灣一葉蘭的特色，東眼山手舉牌則搭配台灣野兔，讓部分山友眼睛一亮，林管處惟恐新登頂牌被山友不慎，順手帶下山，因此以鐵鏈連接固定在山頂。

新竹林管處指出，加里山山頂一等三角點標高2220公尺，山形如日本富士山，有台灣富士山之稱，路線相當熱門，引來不當的廣告行為，不少廠商或團體利用製作加里山的資訊牌誌，達到為自己打廣告的目的，但山頭景觀顯得雜亂，新竹林管處今年3月據報，拆除11面登山標牌整頓。

一葉蘭是生存在中高海拔地區的台灣原生種，阿里山、溪頭及南庄地區有相當數量的野生族群分布，也是知名的觀賞植物，花期主要為春、夏兩季，入秋之後以球莖冬眠，只發1葉，故名一葉蘭，新設手舉牌考量一葉蘭是加里山山區原生植物，珍稀也是當地特色植物，特選加里山代表。

一葉蘭是苗栗縣南庄鄉加里山山區原生植物，加里山三角頂新設手舉牌融入特色。。圖／新竹林區管理處提供
一葉蘭是苗栗縣南庄鄉加里山山區原生植物，加里山三角頂新設手舉牌融入特色。。圖／新竹林區管理處提供
林務局新竹林區管理處在南庄鄉加里山三角頂新設手舉牌，加里山的山形加上一葉蘭的特色。圖／新竹林區管理處提供
林務局新竹林區管理處在南庄鄉加里山三角頂新設手舉牌，加里山的山形加上一葉蘭的特色。圖／新竹林區管理處提供

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