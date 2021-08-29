掃除三角點之亂 新竹林管處製12座山頂手持牌供拍照

許多民眾攻頂都會拍照，留下紀念的一刻， 極富人氣的苗栗縣南庄鄉加里山，三角點今年3月一度有多達有11面登山標牌，部分並涉及廣告之嫌，林務局新竹林管處整頓亂象全部移除，今年9月前將在加里山等12處山頂設置特製統一規格的手舉牌，供「到此一遊」拍照。

新竹林管處清查盤點需求，今年選定12座熱門登山路線，設置三角點手舉牌，牌面設計頂端山形，並以當地文化特色與地景、植物，及動物等自然資源插圖，繪製在牌面上，供山友拍照時使用，地點分別在苗栗縣加里山、馬那邦山、鳥嘴山、桃園市東眼山、北插天山、南插天山、塔曼山、復興尖山、新竹縣中指峰、鵝公髻山，及新北市巴博庫魯山、拔刀爾山。

12處三角點手舉牌，預計今年9月底前完成設置，目前已完工2面，其中，加里山新牌表現台灣一葉蘭的特色，東眼山手舉牌則搭配台灣野兔，讓部分山友眼睛一亮，林管處惟恐新登頂牌被山友不慎，順手帶下山，因此以鐵鏈連接固定在山頂。

新竹林管處指出，加里山山頂一等三角點標高2220公尺，山形如日本富士山，有台灣富士山之稱，路線相當熱門，引來不當的廣告行為，不少廠商或團體利用製作加里山的資訊牌誌，達到為自己打廣告的目的，但山頭景觀顯得雜亂，新竹林管處今年3月據報，拆除11面登山標牌整頓。