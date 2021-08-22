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遊日月潭仍得包船 散客想搭交通班船恐等明年

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
全國二級疫情警戒延長，日月潭遊湖船艇續採包船形式，交通班船不排除到明年才能復航。圖／本報資料照
全國二級疫情警戒延長，日月潭遊湖船艇續採包船形式，交通班船不排除到明年才能復航。圖／本報資料照

全國疫情警戒維持二級延長至9月6日，甚至恐延續到年底，日月潭風景區遊湖船艇考量防疫，營運方式將繼續採包船形式，一般散客才能搭乘的交通班船，不排除到明年才能復航，但之後仍會持續關注國內疫況，滾動式調整乘船遊湖模式。

乘船遊湖是日月潭重要觀光活動，潭區載客船舶總量為139艘，未料今年受到旱災、疫情夾擊，5月中旬被迫停止載客，直至7月27日全國警戒標準降至二級，遊艇業者才以每船次乘客減半乘載，且僅開放團體包船防疫模式，重啟潭區航運。

而日月潭船艇以包船形式復業已近1個月，外界關心，過去供散客搭乘的交通班船遲未復航，南投縣渡船遊艇商業同業公會則表示，考量疫情及中央防疫規定，包船模式可能會持續到年底，至於交通班船很可能要到明年才會復航。

對此，遊艇公會說明，中央考量仍有零星不明感染，恐延續二級警戒到年底，而潭區遊艇船長及船務人員目前並未全數接種疫苗，遊湖乘客又來自各地，慎重起見，不排除讓固定時間發船的交通班船繼續停航到年底，繼續維持包船形式遊湖。

而包船遊湖雖受限須團上團下，不像交通班船想搭就搭那麼方便，但包船較能明確掌握乘船人員，接觸史也相對單純，對船家來說，疫情風險較可控，遊客也能依自身需求請船家配合遊湖路線，未來船遊型態也會持續再視疫情變化檢討調整。

疫情 遊艇 日月潭 二級警戒

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