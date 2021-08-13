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情侶約會聖地！台南虎頭埤七夕穿情人裝 門票買一送一

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
迎接七夕情人節 ，台南虎頭埤風景區邀情侶防疫小旅行共遊「情人橋」。圖／虎頭埤提供
迎接七夕情人節 ，台南虎頭埤風景區邀情侶防疫小旅行共遊「情人橋」。圖／虎頭埤提供

台南虎頭埤風景區是南瀛八大美景之首，也是很多情侶共遊的觀光景點。虎頭埤風景區管理所為迎接七夕情人節，邀請情侶在七夕假期凡著情侶裝遊客入園得享「買一送一」門票優惠，歡迎情侶們前來虎頭埤防疫小旅行，同遊虎月情人吊橋，探尋「虎埤八景」。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，受新冠疫情影響，臺南市各大景點、風景區營運都面臨巨大的挑戰，目前疫情漸有趨緩，提振景點觀光振興國內經濟，是下一步政府必需面臨的課題。適逢七夕情人節，虎頭埤園區也推出著情侶裝遊客入園「買一送一」優惠，遊客在七夕情人節二日假期8月13日及8月14日，著情侶裝入園得享門票入園優惠，歡迎同遊虎月情人吊橋，也可騎著自行車探尋園內著名的「虎埤八景」。

虎頭埤風景區因防疫目前仍暫不開放早上6點30分以前晨運民眾入園。開放時段上午6點30至下午5點；太陽能船遊湖採梅花座20人以下、烤肉區暫不提供服務；露營區開放20人以下需事先電話預。室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下。開放假日導覽解說服務，人流管制20人以下。QR-code實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離、量額溫、人流管控、加強清消。

臺南市境內有多座水庫，兼具有觀光休閒功能的包括有曾文水庫、烏山頭水庫、尖山埤水庫、德元埤水庫及虎頭埤水庫等，虎頭埤水庫風景區距離市中心約15公里，有「臺灣第一水庫」、「小日月潭」等美稱，在園區內有許多不同的旅遊方式，可環湖健行、騎自行車、吊橋探秘、太陽能船遊湖等，七夕情人節適合情侶們享受湖光山色美景。

迎接七夕情人節 ，台南虎頭埤風景區邀情侶防疫小旅行共遊「情人橋」。圖／虎頭埤提供
迎接七夕情人節 ，台南虎頭埤風景區邀情侶防疫小旅行共遊「情人橋」。圖／虎頭埤提供
迎接七夕情人節 ，台南虎頭埤風景區邀情侶防疫小旅行共遊「情人橋」。圖／虎頭埤提供
迎接七夕情人節 ，台南虎頭埤風景區邀情侶防疫小旅行共遊「情人橋」。圖／虎頭埤提供
迎接七夕情人節 ，台南虎頭埤風景區邀情侶防疫小旅行共遊「情人橋」。圖／虎頭埤提供
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水庫 情侶 虎頭埤

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