父親節怎麼過？跟著台中市文化局線上玩藝術

父親節即將到來。台中市文化局精心規劃多元豐富的線上藝文活動，宅在家防疫也能享受溫馨美好的時光！台中市屯區藝文中心即日起至8月28日，每周二、周六推出「小小職人桌：夏日兒童節目」，包含職人手作、故事劇魔術秀、有氧舞蹈等精彩系列節目；台中市立圖書館也應景推出「當親子教育遇見樂高」主題講座、黏土手作、說故事等課程，歡迎親子一起共度充實愉快的假期。

屯區藝文中心表示，暑假大小朋友在家也能親近藝術、學習才藝，特別以「在家防疫」、「父親節禮物」等主題規劃線上藝文活動。

職人手作課程帶領親子運用家裡的素材，製作成療癒的擺飾或充滿愛的父親節禮物，同時體驗「小小職人」的技藝與精神；小蠟筆表演劇團8月7日起演出「小丑魔術秀：搗蛋鬼奇遇記」四部曲，寓教於樂的魔術秀結合魔法學校故事劇，絕對讓孩子看得目不轉睛；另外還邀請有氧舞蹈老師帶你舞動韻律細胞，居家防疫也能跟著動起來！

「小小職人桌：夏日兒童節目」不只免費上課，還可參加抽獎。屯區藝文中心指出，這系列節目於官方臉書粉絲專頁線上直播，歡迎民眾線上參加，影片首播期間留言即有機會獲得7-11禮券200元，成果展貼文上傳作品照片即有機會獲得四層滾珠組益智模型，活動詳情請洽官網：www.ttdac.taichung.gov.tw或臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/ttdac。

台中市立圖書館安排多場親子講座與DIY課程，市圖總館於8月6日推出「當親子教育遇見樂高」線上主題講座，邀請黃彥智醫師分享自身親子教養經驗，如何透過樂高積木拉近親子間的距離，並透過樂高遊戲培養孩子解決問題的能力。

中市圖霧峰以文分館8月5日、北屯兒童分館及清水分館於8月7日推出線上輕黏土手作課程，教小朋友用輕黏土捏塑卡通人物、貓頭鷹等作品，親手製作最溫暖的父親節禮物。