高美濕地木棧道明起開放 實聯制、人流管制691人

台中市高美濕地木棧道年度維護工程完成，將於8月1日起重新開放民眾進入，並實施人流管制，以691人為限，採一進一出方式控管，現場並劃設排隊線，避免因排隊人潮眾多造成群聚感染。為維護民眾安全，高美濕地木棧道每日上午8時開放，下午6時關閉木棧道，並視每日潮汐情況調整時間，遊客到訪前可先上網查詢開放時段。

台中知名景點高美濕地過去遊客如織，高美濕地木棧道明日將重新開放，但今日已有三三兩兩遊客開車前往，不過因為下雨人潮不多，且木棧道外的工程圍籬尚未拆除，並有巡守員看守，遊客無法進入木棧道，在外圍閒逛後隨即開車離去。

農業局表示，高美濕地木棧道常年浸泡於海水，為維護民眾安全，每年定期進行木棧道維護，往年皆於年底遊客數較少時施作工程，但今年因疫情影響暫停開放，決定先於7月封閉期間提前進行維護工程，兼顧安全與遊客參訪權益。

台中市海岸資源漁業發展所長吳建威表示，8月1日高美濕地木棧道將重新開放，除了需實聯制，並實施人流管制，以691人為限，現場架設人流計數器，採一進一出方式控管；為避免排隊人潮眾多造成群聚，地上也劃設排隊線，非同行遊客之間必須保持1.5公尺距離，並出動3名巡守員維持現場秩序。

農業局指出，防疫期間民眾應全程佩戴口罩，並保持社交距離，因8月1日下午適逢滿潮，將提前於下午4時21分關閉，呼籲民眾可先至高美野生動物保護區生態網查詢當日木棧道開放時間。