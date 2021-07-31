高美濕地木棧道明起開放 實聯制、人流管制691人
台中市高美濕地木棧道年度維護工程完成，將於8月1日起重新開放民眾進入，並實施人流管制，以691人為限，採一進一出方式控管，現場並劃設排隊線，避免因排隊人潮眾多造成群聚感染。為維護民眾安全，高美濕地木棧道每日上午8時開放，下午6時關閉木棧道，並視每日潮汐情況調整時間，遊客到訪前可先上網查詢開放時段。
台中知名景點高美濕地過去遊客如織，高美濕地木棧道明日將重新開放，但今日已有三三兩兩遊客開車前往，不過因為下雨人潮不多，且木棧道外的工程圍籬尚未拆除，並有巡守員看守，遊客無法進入木棧道，在外圍閒逛後隨即開車離去。
農業局表示，高美濕地木棧道常年浸泡於海水，為維護民眾安全，每年定期進行木棧道維護，往年皆於年底遊客數較少時施作工程，但今年因疫情影響暫停開放，決定先於7月封閉期間提前進行維護工程，兼顧安全與遊客參訪權益。
台中市海岸資源漁業發展所長吳建威表示，8月1日高美濕地木棧道將重新開放，除了需實聯制，並實施人流管制，以691人為限，現場架設人流計數器，採一進一出方式控管；為避免排隊人潮眾多造成群聚，地上也劃設排隊線，非同行遊客之間必須保持1.5公尺距離，並出動3名巡守員維持現場秩序。
農業局指出，防疫期間民眾應全程佩戴口罩，並保持社交距離，因8月1日下午適逢滿潮，將提前於下午4時21分關閉，呼籲民眾可先至高美野生動物保護區生態網查詢當日木棧道開放時間。
此外，民眾也須遵守「高美野生動物保護區分區管制範圍暨相關管制事項」，進入木棧道末端永續利用區供生態體驗，不得從事游泳、浮潛及其他各式需器具輔助的活動或其它經主管機關公告的水域遊憩活動，違者將依野生動物保育法規定裁處5萬元以上、25萬以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言