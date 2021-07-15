桃市野溪調查順便修古道 復興雪霧鬧步道近日開放

桃園市水務局編列350萬元預算進行復興區雪霧鬧部落野溪調查，依部落居民需求，也修築活化一條長600公尺古道，隨著近日微解封，也開放給一般民眾造訪。

水務局指出，野溪調查主要目的是清查潛勢溪流，防範山崩、地滑和土石流等坡地災害。調查工作配合部落居民發展歷史文化與觀光需求，所以運用了一部分經費進行古道整修，為避免機具進駐、大規模工程造成生態破壞，工程全以人工進行。

水務局表示，雪霧鬧部落位處復興區，周圍有魯培山、南插天山、拉拉山和夫婦山等群山環繞，山谷有西布喬溪所流經，清晨及傍晚不時有霧氣繚繞，頗有與世無爭、世外桃源的感覺，居住於此的原住民泰雅族人，也見證了台灣早期開發史。

在野溪調查的過程中，水務局應部落居民要求，在低干擾、低開發及水土保持等原則下，循著早期日制時期古道修建了一條600米的步道，沿途除了豐富的動植物生態，草叢裡也能發下日本人當初修建步道時的砌石駁坎遺跡，極具歷史文化價值。