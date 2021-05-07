阿信問真的好喝嗎？ 確診足跡飲料店祭活動請喝飲料

諾富特旅館外包水電工（案1145）確診新冠肺炎，其足跡到過皇爵飲料店三重店、蘆洲店，五月天阿信更留言說「真的那麼好喝嗎？」。皇爵飲料店今宣布，明起重新營業，且只要身分證名字有「五」「月」「天」「阿」「信」其中1個字，消費就請喝一杯飲料。

皇爵飲料店指出，店面已多次進行全面消毒，也安排全體員工於醫院做完核酸檢測，檢測結果皆為陰性，皇爵蘆洲中華店、三重商工店，將在5月8日強勢回歸。

皇爵飲料店還說，「阿信」的心聲他們聽到了，5月8日到5月20日期間，凡來店消費身份證名字裡有「五月天阿信」其中一個字，每日來店消費就請喝一杯飲料，但防疫期間至20日前暫不提供內用。