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光通訊族群開盤領漲 法人看好明年投資焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股今（16）日震盪整理，其中，光通訊概念股成為開盤領漲族群，相關個股包括康聯訓（3672）、創威、前鼎、上詮、波若威等皆走揚。法人表示，展望光通訊族群，2024-2025年投資焦點聚焦400G/800G規格滲透率，所帶來的成長動能。

其中，康聯訓（3672）、創威（6530）早盤分別以29.2元、48.05元攻漲停，前鼎盤高88.4元、上詮83.4元、波若威101元。

法人解析光通訊族群表示，因應AI應用浪潮，光通訊廠商積極切入 CPO 領域，將成為國內光通訊模組業者另一股成長動能。2024-2025年光通訊產業投資焦點仍聚焦400G/800G規格滲透率提升帶來的成長動能，並以與國際晶片大廠具有穩健合作關係的業者為主。

法人更進一步分析，光通訊 CPO 架構主要意義在於解決傳輸速率提升至1T以上後，既有熱插拔型態的光通訊模組帶來的訊號耗損以及功耗偏高之問題，然目前既有之架構仍具有成本效益優勢，因此預期 CPO 架構要成為市場主流技術規格應在1.6T之後。

光通訊

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