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藥局股迎新兵 佑全、諾貝兒送件上櫃 躍獅也有上櫃計畫

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大樹（6469）創下逼近400億元的市值後，吸引愈來愈多的藥局投入資本市場，本季已有兩檔藥局股遞件申請、準備上櫃。除了目前在興櫃戰略新版的佑全（6929）昨（15）日遞交上櫃申請，諾貝兒（6844）在7月28日也已送件申請股票櫃檯買賣，預計今年底、明年初將陸續有藥局新兵掛牌。此外，躍獅連鎖藥局也有上櫃計畫，目前躍獅主要在興櫃股敏成（4431）旗下，為該公司主要營收來源。

佑全為旗下擁有兩大連鎖藥局通路，包括佑全保健藥妝與健康人生藥局，主要業務為銷售藥品、保健食品、婦嬰用品、醫療器材，另外，與日本北海道札幌藥妝合作，在國內捷運、百貨等據點設立的「札幌藥妝」門市。公司目標今年起每年店數成長20%，年底店數將挑戰170家，並期待2025年獲利進入高成長期。

諾貝兒也已在7月底申請上櫃，最快年底有機會掛牌。公司考量隨著疫情退燒，今年以來在營運布局上面策略也有所改變，主要動能回到保健營養品及嬰婦用品，同時也看好，疫情解封後帶動醫美商機，護膚保養品也將是貢獻營收的要角。此外，以往長照輔具購買地點集中在連鎖醫療器材通路，長照輔具代償墊付改採特約制以來，丁丁連鎖藥妝成為消費者購買輔具的指標型店家，看好今年收件數有望成長突破4成。

敏成去年底董事會通過以2.3億元，向同一母公司盛弘醫藥旗下盛雲公司購買躍獅健康全數股權，為共同控制下的組織重組，躍獅健康公司自2018年加入敏盛醫療體系之後，從預防、醫療、照護開始，並與健診中心、醫院診所聯盟，打造完整的健康照護生態系。目前躍獅連鎖藥局於全台共有101個門市，2020年開始對集團貢獻獲利，2022年稅前淨利3,106萬元，較2021年成長10.76％。

敏成日前並公告，子公司躍獅健康總經理改由魏子文擔任。魏子文過去曾任杏一執行副總，擅長物流管理以及數位系統建置，未來也計畫深入躍獅在智慧醫療上的布局，全方位推動民眾健康管理的智慧應用服務。

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