生技結盟 保瑞成為晨暉躍單一最大股東、股價再戰700元

保瑞（6472）旗下保瑞聯邦與晨暉生技（1271）透過換股方式合併，保瑞聯邦成為晨暉100%子公司，保瑞則是取得晨暉36%股權，成為單一最大股東，將攜手搶攻全球千億美元保健品市場；保瑞今（22）日以700元開出後一度拉升至702元，挑戰5日線；晨暉也是上漲表現。

保瑞聯邦與晨暉擬以股份轉換方式策略結合，以保瑞聯邦普通股0.89股換發晨暉普通股1股，保瑞聯邦成為晨暉100%子公司，股份轉換基準日暫定為今年11月1日，保瑞聯邦併入後，晨暉股本將由3.3億元擴大至近6億元，目前規畫明年下半年申請上櫃。

晨暉預計12月20日前召開股東臨時會改選董事，將依雙方協議，保瑞集團推4席董事（包含2席獨立董事），晨暉推3席董事（包含1席獨立董事）組成董事會，並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任晨暉新任董事長。

保瑞躍升為晨暉單一最大股東，持股36%，今日股價開高，早盤以700元開出，上漲9元，一度拉升至702元，盤中漲幅0.88%；在興櫃掛牌的晨暉昨日暫停交易，今日恢復交易，以68元開出後一度拉升至80.3元，盤中漲幅逾20%。