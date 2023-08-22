快訊

不顧日本漁民反對！日相岸田：福島核汙水確定8月24日起排海

網紅推薦款行動電源「充電竟爆炸」她燒傷險沒命 業者回應了

與心血管疾病和癌症皆有關 研究揭降低死亡率的最佳運動組合

生技結盟 保瑞成為晨暉躍單一最大股東、股價再戰700元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
保瑞集團董事長盛保熙（左）與晨暉生技總經理潘佳岳。 聯合報系資料照／記者謝柏宏攝影
保瑞集團董事長盛保熙（左）與晨暉生技總經理潘佳岳。 聯合報系資料照／記者謝柏宏攝影

保瑞（6472）旗下保瑞聯邦與晨暉生技（1271）透過換股方式合併，保瑞聯邦成為晨暉100%子公司，保瑞則是取得晨暉36%股權，成為單一最大股東，將攜手搶攻全球千億美元保健品市場；保瑞今（22）日以700元開出後一度拉升至702元，挑戰5日線；晨暉也是上漲表現。

保瑞聯邦與晨暉擬以股份轉換方式策略結合，以保瑞聯邦普通股0.89股換發晨暉普通股1股，保瑞聯邦成為晨暉100%子公司，股份轉換基準日暫定為今年11月1日，保瑞聯邦併入後，晨暉股本將由3.3億元擴大至近6億元，目前規畫明年下半年申請上櫃。

晨暉預計12月20日前召開股東臨時會改選董事，將依雙方協議，保瑞集團推4席董事（包含2席獨立董事），晨暉推3席董事（包含1席獨立董事）組成董事會，並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任晨暉新任董事長。

保瑞躍升為晨暉單一最大股東，持股36%，今日股價開高，早盤以700元開出，上漲9元，一度拉升至702元，盤中漲幅0.88%；在興櫃掛牌的晨暉昨日暫停交易，今日恢復交易，以68元開出後一度拉升至80.3元，盤中漲幅逾20%。

保瑞 股東臨時會

延伸閱讀

保瑞結親晨暉躍單一最大股東 進擊保健品版圖

娘家大紅麴 晨暉代表作

保瑞藥業斥資12.3億買下美國六項品牌藥 拚三年內回本

野火燒向北極圈 加拿大西北地區進入緊急狀態

相關新聞

宏碩系統掛牌上櫃首日開高 中籤者現賺4.25萬

宏碩系統（6895）今（22）日掛牌上櫃，每股承銷價100元，早盤以142.5元開出，上漲42.5元，中籤投資人若一開盤...

生技除息旺季 泰博聚光

生技股上半年獲利靚，加上醫療產業旺季將至，將除權息的高殖利率個股中，以泰博（4736）股息殖利率達11%，最為可觀，另外...

美寬頻訂單助攻 波若威重返百元大關再攻漲停

光通訊廠波若威（3163）受到美國寬頻基建訂單挹注，今（21）日早盤以98元開高走高後，獲買盤大舉搶進，股價直線拉升突破...

廣運打入一線廠供應鏈 股價飆漲停逾8,400張排隊等著買

廣運（6125）強攻高速運算解熱商機，旗下產品打進鴻海、廣達、緯創等一線廠供應鏈，今（21）日跳空開高後直衝上漲停79....

中裕9月法說會將揭露愛滋病重磅藥數據 領軍生技股飆漲停

中裕（4147）預計9月初召開法說會，市場關注的愛滋病重磅新藥初步數據也將首度對外揭露，相關的國際授權也已經展開洽談，目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦