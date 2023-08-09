訊聯財報／上半年EPS 1.16元賺贏去年全年 四目標拚黃金十年

訊聯（1784）今年上半年財報數字亮眼，上半年稅後淨利5463.3萬，年增3.6倍；上半年每股稅後純益（EPS）1.16元，更超越去年全年表現；上半年合併營收5.53億也創歷史新高。董事長蔡政憲今（9）日喊出「i369戰略目標」 ，要搶攻前瞻性醫療未來黃金10年。

訊聯今日舉行業績發表會，總經理康清原表示，細胞治療需求隨著特管辦法核可案飆升，帶動間質幹細胞(MSC)較去年同期成長六成；細胞與衍生物CDMO（委託開發暨製造服務）因外泌體成長翻倍，年增225%；基因檢測事業更透過非侵入性胎兒染色體檢測(NIPT)逆勢再創新高，成長兩成。

蔡政憲表示，訊聯集團正積極布局「i369戰略目標」，分別是「i」強化智慧研發技術、打造第「３」間上市櫃公司(訊聯細胞智藥)、外泌體前進「6」大海外市場，與脊髓性肌肉萎縮症產前檢測(SMA)目標「9」成滲透率，帶動精準健康普及化。

蔡政憲說明，訊聯目前已有兩間上市櫃公司，訊聯細胞智藥日前已被經濟部審定為「生技醫藥產業發展條例」公司，目前資本額5,500萬元，預估年底增資到2億元之上，目標明年申請IPO，訊聯細胞智藥目前已有一項異體細胞類新藥BU-01，進入臨床2期申請，另一外泌體新藥則專注在治療乾眼症。

訊聯集團的第二個目標是搶攻外泌體商機，今年起將擴建PIC/S GMP再生醫療製劑廠，以進軍日本、韓國、香港、印尼、馬來西亞及美國等六大海外市場。訊聯已取得幹細胞外泌體國際化妝品原料認證(INCI Name)，搶佔全球醫美商機。

訊聯的第三大目標是推動精準健康普及化，健保署年初已通過放寬SMA治療藥品給付範圍。目前台灣SMA產前檢測滲透率約五、六成。蔡政憲表示，要協助推動台灣SMA的滲透率達到九成，以全台一年新生兒13.9萬人估計，孕婦接受SMA產檢共需花費3.4億，可預防新的SMA個案產生，進而省下健保給付SMA用藥治療30億成本。

訊聯第四大目標，要以智慧研發作為差異化的核心能力，訊聯細胞智藥以「智慧研發」技術，加速再生醫療製劑開發；創源生技名為「訊聯基因數位」，將「基因」與「數位」兩大強勁事業納入品牌名稱，將跨界協助新冠中藥、AI製程優化、5G材料、電動車電池等數位經濟領域的研發，為生技業再創嶄新格局。