敦泰 Q1每股賺0.54元

IC設計廠敦泰（3545）昨（10）日召開法說會，首季獲利季增逾四成，每股純益為0.54元。董事長胡正大表示，預計第2季業績可能與上季持平或向上，整體毛利率表現應當可緩步走高。

敦泰累計首季合併營收為35.61億元，季減2％、年增10.4％，毛利率為22.2％，季增1.4個百分點，年增3.4個百分點，主要是受惠於產品組合因素，稅後淨利1.12億元，季增47％、年增1.23倍，每股純益0.54元。

第1季雖然為傳統淡季，敦泰指出，由於AMOLED手機滲透率提升及新合作案導入，其AMOLED觸控IC及平板的拉貨動能優於預期，使得第1季的出貨量比預期好，接近去年第4季的出貨量。

同時，隨著高成本的舊產品在過去幾個季度已近銷售尾聲，再加上高毛利產品出貨量提升，敦泰毛利率已兩季增加，帶動淨利成長。胡正大提到，目前智慧手機市場相對平穩，沒有大幅成長或衰退跡象，但其中組成已有相當大改變，往AMOLED顯示螢幕應用靠攏，今年可能會出現黃金交叉，市場上AMOLED螢幕占比可望達55％，且持續增加，LCD螢幕占比大約降至45％。

胡正大進一步說，上述交叉趨勢也使其出貨組合有所改變，AMOLED產品毛利率較佳，帶動其毛利率增長。

展望第2季，胡正大認為，基於AMOLED應用上升與LCD應用下降的速度不見得一致，導致營收可能有些起伏，預期業績大約比上季持平或向上，毛利率則可望持續增加。

另外，在汽車應用方面，胡正大指出，敦泰於4年前利用IDC晶片進入汽車應用市場，布局較早並逐漸發酵。其車用IDC經過庫存調整，從上季開始出貨速度又已恢復，所以對相關發展持樂觀看法。