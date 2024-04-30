世芯第1季每股純益15.83元創高 原相每股賺2.02元
世芯-KY第1季每股純益新台幣15.83元，創新高。原相在業外收益挹注下，第1季稅後淨利2.91億元，季增近5%，每股純益2.02元。
IC設計服務廠世芯-KY第1季在客戶需求強勁下，不畏工作天數減少影響，營運依然繳出亮麗成績單，季營收突破100億元關卡，達104.9億元，季增13.69%，每股純益15.83元，營收與每股純益同創新高。
原相第1季在穿戴裝置等消費性電子產品需求回溫帶動下，減緩傳統淡季效應及工作天數減少影響，季營收17.5億元，如預期較去年第4季小幅減少，季減約1%。
隨著產品組合變化，原相第1季毛利率57.21%，較去年第4季下滑2.62個百分點，營業利益2.31億元，季減37.4%，不過在業外收益挹注下，稅後淨利2.91億元，季增4.97%，每股純益2.02元。
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