智易財報／第1季每股稅後純益2.82元 創同期新高
網通大廠智易（3596）董事會通過第1季財報，每股稅後純益2.82元，創歷年同期新高，法人看好，智易今年營運可望持續向上，去年每股稅後純益10.98元，今年可望持續大賺超過一個股本。
第1季營收125.47億元，季減11.2%，年增13.8%，創歷年同期新高，毛利率14.8%，與上季相當，高於去年同期的14.2%，歸屬母公司業主淨利6.22億元，季減5.9%，年增25.2%，每股稅後純益2.82元，創歷年同期新高。
近年智易積極從家用市場跨向車用市場，打造整體車用解決方案，搶進亞洲商用車隊管理市場。智易也遭車用電子大廠為升（2231）盯上，提出專利訴訟，智易則回應，不主戰也不怯戰，待收到訴訟公文後將另行公告，本公司目前正常營運，對財務及業務無重大影響。
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