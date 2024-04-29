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工業電腦今年營運 拚全面反彈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦產業走過去年低潮，今年將重回成長軌道。其中，智慧零售領域已率先復甦，業界普遍預期，隨著自動化市場下半年跟進邁向回溫之路，帶動工業電腦業者今年營運迎來全面反彈。

研調機構數據顯示，2023年台灣工業電腦廠營收總和約2,836.6億元，年減1.3%，除景氣因素外，2022年疫情期間拉貨潮導致客戶庫存水位偏高，也是關鍵之一。

工業電腦市場具有破碎化特性，客製化與Domain Knowhow為相關廠商搶占市場的核心能力，也讓聚焦不同領域的業者，今年復甦速度有明顯差異。其中，智慧零售是這波工業電腦產業回溫趨勢中，最早走出庫存陰霾的應用，如POS大廠飛捷上半年業績就展現成長力道。

不過，由於自動化或工控市場深受總體經濟影響，在全球經濟尚未明顯增溫下，業界預期，今年上半年自動化需求未見明顯復甦，預計要等到下半年拉貨才有明顯起色。

工業電腦 疫情 飛捷

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