面板價格上漲 法人估群創、友達第2季力拼轉盈

近期4月面板報價持續上揚，大尺寸面板報價較上期月增加近3%，在電視零組件備貨需求逐月攀升的帶動下，相關面板報價已貼近去年高點的位置，而IT面板也在供給有序、需求回溫的影響中，報價開始鬆動上揚，市場法人預估，在此趨勢下，友達（2409）、群創（3481）營運有望第2季挑戰轉盈。

分析師表示，展望今年，預期全球經濟狀況有望溫和復甦，而國際體育賽事的舉辦以及AI PC議題發酵將有望推升電視和筆電銷量皆小幅年增，此外，消費者對於螢幕面積的需求逐年放大當中，因此，預估今年全球面板面積需求將有望年增近一成。

而供給方面，預期在韓廠已大致退出 LCD 面板供應市場、台廠陸續改裝老舊產線用於更具附加價值之新興事業中、而陸廠亦因占據主導地位後，為優化營運表現而控制產品供給量，因此，預期全年供需將能維持在相對平衡的狀況，使電視面板價格有望隨電子銷售旺季到來而再度價漲。

此外，群創不僅持續耕耘傳統面板事業群體，亦積極開發包含車載解決方案、面板封裝、生醫、衛星等高附加價值之產品應用，期望能在未來增加營運波動的穩定性，降低獲利受面板產業衝擊影響的風險。

由於報價升幅高於預期的狀況下，調升群創今年營收預估至2,299億元、年成長8.6%，因產品報價重回上升循環、稼動率提升且長期耕耘之利基型產品將初顯成效，調升毛利率預估至6%，使營業淨損縮小至86.26億元，預估稅後淨損為72.29億元，每股淨損0.83元，由於供給方產能控制態度積極，使群創下半年有望單季轉盈。