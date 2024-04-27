美律三大產品動能強
美律（2439）昨（26）日召開線上法說會，看好市場景氣逐漸回溫，且客戶庫存處於低水位，本季來自耳機、揚聲器、電池產品營收都會比上季成長。
美律表示，耳機產品線的主要成長動能來自娛樂性頭戴耳機、商業及電競等應用耳機，其中頭戴式耳機市場需求旺盛，且客戶庫存水位低、並持續追加訂單，耳機營收較上季及去年同期增長。
依產品營收表現，上季來自耳機營收占比67%、揚聲器27%、其他電池與麥克風等約6%。美律估計，本季揚聲器營收較上季微幅成長，並與去年同期約持平，其中手機用揚聲器及NB恐較去年同期下滑，但車用及音箱將去年同期成長。
至於其他產品，電池第2季營收將較第1季及去年同期成長，成長動能來自客戶庫存去化及新產品陸續量產，客戶訂單持續增加，可望第2季出貨，將帶動營收。
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