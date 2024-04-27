裕隆、中華 押中長天期

台股在美高科技股漲跌不一，市場資金轉向非電族群中，今年營運前景看好的裕隆（2201）、中華（2204）等汽車股，受惠投資買盤的青睞；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

裕隆獲利能力去年開始明顯改善，市場預估今年營運動能向上，整體獲利將穩定增長，其中，新店裕隆城已於去年1月開始認列攤提費用，而商場於去年9月正式開幕，預估今年租金收入可達4億元。

裕隆、中華相關權證

在汽車本業方面，納智捷Luxgen n7於今年第1季交車500輛，4月開始單月交車數可達1,200至1,500輛，預計第3季即可消化既有的9,000台訂單。Luxgen n7預計於5、6月開放第二波訂車。

2024年整體營運預期新店裕隆城將挹注租金收入，且受惠於n7車款大量交車、裕日車改款上市、引進新電動車，預估全年營收888.1億元，年成長8.1%，稅後純益52.4億元，年成長11.8%，EPS約4.9元。

去年台灣市場全年掛牌數47.7萬台，年增11%，國產車成長6.5%，中華受惠新車款暢銷，內銷台數5.3萬，年成長19.9%，大幅優於產業平均，市占率由9.6%提升至10.4%，EPS達10.35元，創歷史新高。

去年在供給端改善、進口車配額提升、許多車廠改款新車導入上市等正面因素激勵下，台灣新車全年掛牌數47.7萬台，預估2024年車市銷量將回歸平均45萬輛，市場看好中華營運，主因在於MG品牌第1季兩款車月銷量已達2,000輛左右，預計第2至3季將再導入一款新車型，總月銷量平均將上看2,200輛，全年MG品牌銷量預估至2.6輛、年成長89%。