長榮 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者周克威整理
長榮相關權證
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長榮（2603）2023年稅後獲利353.37億元，年減89.4%，每股純益（EPS）16.43元，隨先前紅海危機事件演變、國際運價反彈，帶動第1季營收呈現增長，市場預估第1季稅後獲利184.8億元，EPS約8.6元。

考量第2季營收開始反映運價走跌、以及繞道導致周轉率降低，預估單季稅後獲利114.2億元，EPS 5.3元。市場預估長榮今年稅後獲利462.2億元，年成長30.8%，EPS約21.5元。

今年貨櫃市場運力增速逾9% ，隨年後新船陸續下水，將逐漸緩解紅海危機事件導致的供給吃緊狀態，但若航商繞道好望角成為常態，有望支撐市場供給過剩缺口縮小。

看好長榮後市的投資人，建議利用價內外5%、可操作天期120天期以上的商品介入。

（群益金鼎證券提供）

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