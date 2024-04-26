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聯發科法說會／蔡力行：2024營收約成長14~16% 旗艦手機成長超過五成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

聯發科（2454）執行長蔡力行26日在法說會中指出，於前一季法說會，該公司預估2024年整體消費市場需求將適度改善，這看法至今不變。有鑑於能見度較前一季增加，該公司2024年全年營收目標為以美元計，成長中十位數百分比（14%至16%）。

在毛利率方面，蔡力行說，全年毛利率目標不變，排除第1季的一次性調整，目標為47%正負1個百分點。

蔡力行表示，預期聯發科各營收類別皆將較前一年度成長，其中手機的成長將高於其他營收類別。在手機方面，預計全球智慧型手機出貨量將成長低個位數百分比（1%至3%），約為12億支。整體市場規模（TAM） 以金額來看，受惠於4G持續向5G升級，及趨向高階手機，預計會有低十位數百分比（11%至13%）的成長率。

同時，對於聯發科來說，加上該公司在旗艦手機市場強勁的市占率擴張，及較高的旗艦手機晶片平均單價，蔡力行有信心2024年手機營收成長可高於中十位數百分比，其中旗艦手機晶片營收可望成長超過 50%。

營收 高階手機

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