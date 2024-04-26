榮剛財報／首季 EPS 1元 營收及稅後淨利寫歷史同期新高

榮剛材料（5009）董事會通過2024年第1季合併營收34.13億元，較去（2023）年同期增加2.88%；稅後淨利為5.79億元，年增0.05%，而歸屬母公司業主淨利為5.71億元，年增3.46%，每股稅後盈餘（EPS）1元。首季營收、稅後淨利及歸屬母公司業主淨利均創同期新高。

榮剛表示，受惠於2023年接單暢旺，反映在今年第1季營收上，第1季營收為同期新高，第1季毛利率為27%，營益率為18%，淨利率為17%，獲利皆高於2023年第4季，而單季EPS亦保持1元以上水準。

在成長動能方面，榮剛指出， 第1季接單狀況持續穩健成長，尤其是VAR級產品接單已滿載，航太接單預計將有10年的榮景； 軍工產業材料需求穩定成長，工具鋼市場因市場庫存已至低水位，第1季有補庫存的跡象，預計若亞洲景氣持續復甦，將可回復原來的需求榮景。近來合金原料皆有上漲的趨勢，但因已提早布局，將有助提高接單出貨的獲利。

除了經營績效維持一貫穩定佳績外，榮剛於第1季獲得國際認可論壇(IAF)認可的ISO 27001資訊安全管理系統認證，榮剛指出，隨著日益猖獗的第三方的惡意網路攻擊與非法入侵，以及來自於客戶、供應商，乃至於監管單位益加關注的資通安全措施，榮剛於2023年下半年開始導入ISO 27001認證，藉此來加強相關政策的推行與內部資安管理，同時設置因應組織架構與施行相關標準化流程，加入TWCERT 資安聯盟，並通過第三方艾法諾國際股份有限公司(AFNOR Asi)實地驗證。