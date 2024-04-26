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揚明光首季每股損益-2.01元 出貨看增

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

揚明光（3504）昨（25）日公告首季每股淨損2.01元，虧損較去年第4季與去年同期擴大，主因3月竹科廠房發生火災停工停班數日，影響營運。

揚明光竹科受祝融之災的廠房已於4月初陸續恢復產線，公司預期，本季出貨將較首季增加。揚明光首季營收5.6億元，季減21.8%，年減23.2%；稅後淨損為2.29億元。公司表示，取像光學、3D列印、車用光學元件出貨受竹科廠房火災事件影響，首季出貨呈現季減；微投光機客戶則仍在去化庫存；光學元件類產品因傳統投影零組件需求回溫，出貨優於去年第4季。

展望未來，揚明光指出，微投光機客戶備貨仍保守；光學元件類產品因大型國際體育賽事，投影光學零組件需求有機會成長；3D列印因前竹科廠房火警，出貨遞延至第2季。

3D列印 竹科

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