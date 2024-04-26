友達、工研院 衝刺四領域

工研院昨（25）日宣布，與友達（2409）簽署策略夥伴協議書，未來雙方將攜手在「前瞻顯示」、「車輛電子與智慧座艙」、「垂直場域整合方案」、「淨零排放ESG」等四大領域加強合作，透過工研院的跨領域優勢與友達在市場應用的實力，促進產業技術升級與提升國際競爭力。

工研院院長劉文雄表示，工研院與友達有深厚的合作基礎，長期在智慧顯示面板、光電領域等皆有互動與交流。近年隨著全球供應鏈重組，許多大型企業也因應時勢，積極邁向數位化與低碳轉型，工研院做為產業的最佳後盾，希望透過雙方的策略合作，將友達光電在「前瞻顯示」及「車輛電子與智慧座艙」領域達成企業創新與永續經營。

同時，工研院將進一步深化合作，以跨域整合方式提供友達在智慧零售、醫療照護及淨零排放的最佳解決方案，並實際在多元場域進行驗證與回饋，加速產業升級、接軌國際。

友達執行長柯富仁表示，友達近年積極推動雙軸轉型，以提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應用（Go Vertical）為兩大核心。