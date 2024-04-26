快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

友達、工研院 衝刺四領域

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

工研院昨（25）日宣布，與友達（2409）簽署策略夥伴協議書，未來雙方將攜手在「前瞻顯示」、「車輛電子與智慧座艙」、「垂直場域整合方案」、「淨零排放ESG」等四大領域加強合作，透過工研院的跨領域優勢與友達在市場應用的實力，促進產業技術升級與提升國際競爭力。

工研院院長劉文雄表示，工研院與友達有深厚的合作基礎，長期在智慧顯示面板、光電領域等皆有互動與交流。近年隨著全球供應鏈重組，許多大型企業也因應時勢，積極邁向數位化與低碳轉型，工研院做為產業的最佳後盾，希望透過雙方的策略合作，將友達光電在「前瞻顯示」及「車輛電子與智慧座艙」領域達成企業創新與永續經營。

同時，工研院將進一步深化合作，以跨域整合方式提供友達在智慧零售、醫療照護及淨零排放的最佳解決方案，並實際在多元場域進行驗證與回饋，加速產業升級、接軌國際。

友達執行長柯富仁表示，友達近年積極推動雙軸轉型，以提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應用（Go Vertical）為兩大核心。

光電 友達 工研院

延伸閱讀

面板雙虎同聲唱旺景氣 群創楊柱祥：春燕不只來了，還住下來了

大摩降評面板雙虎 下修目標價

Touch Taiwan登場 賴清德：顯示器與半導體產業都撐起台灣經濟發展

創新界奧斯卡／工研院連八年獲愛迪生獎

相關新聞

富采強攻車用 今年營運向上

富采（3714）董事長彭双浪昨（25）日表示，看好LED產業逐漸恢復健康，需求正回復中，預期首季是今年營收谷底，之後逐季...

天鈺推零售 AI 助理方案

驅動IC廠天鈺（4961）昨（25）日宣布，攜手電子紙大廠元太推出零售門市管理AI助理解決方案。法人預期，天鈺本季營運看...

友達、工研院 衝刺四領域

工研院昨（25）日宣布，與友達（2409）簽署策略夥伴協議書，未來雙方將攜手在「前瞻顯示」、「車輛電子與智慧座艙」、「垂...

訊連首季EPS 1.26元 攀峰

訊連（5203）昨（25）日召開法說會，公告首季稅後純益0.99億元，季增7.87倍，年增82%，每股純益1.26元，為...

宏達電機能帽紀念品 吸睛

智慧手機暨VR裝置品牌大廠宏達電（2498）預計6月20日召開股東會，昨（25）日公布今年股東會紀念品為「HTC雙面抗U...

美律首季每股損益1.7元 擬辦理現增

電聲元件大廠美律（2439）昨（25）日公告首季每股純益1.7元，較去年第4季每股純益2.24元衰退，但較去年同期每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。