瑞儀連兩年股息10元 首季 EPS 4.18元 股價爆量挑戰前高
台股25日開低走低，盤中重挫逾200點，瑞儀挾著今年首季獲利表現亮眼，且預計配發10元現金股利，配息率約88.1%，創歷史新高，連續兩年配息10元，25日股價開高後一度拉升至漲停194.5元，挑戰先前的高點，盤中爆出逾1.2萬張成交量，領軍光電股逆勢上漲。
瑞儀去年合併營收441億元，營業毛利89億元，稅後純益53億元，每股純益11.35元，獲利表現亮眼，連續六年都賺超過一個股本；今年第1季合併營收108億元，年增17%，季減7%，營業毛利21億元，毛利率19.52%，稅後純益19億元，每股純益4.18元，淡季表現優異。
瑞儀連續六年都賺超過一個股本，去年度股利每股擬配發10元現金股利，連續兩年配息10元，預期今年將是「雙引擎進化 Dual Engine Evolution」元年，今日股價以181元開高後衝達漲停194.5元，盤中爆出逾1.2萬張的成交量。
台股25日重挫，各類股跌多漲少，營建股盤中漲幅逾2%，造紙、紡織、橡膠等傳產股也是上漲表現，電子股中光電股也逆勢上漲，主要由瑞儀領軍，另外，面板股的群創、友達同步上漲，一詮、憶聲、華晶科、全台、精金、州巧、達興材料等也都是上漲走勢。
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