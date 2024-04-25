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技嘉否認入股泰碩早盤跌逾2% 散熱類股走揚

中央社／ 台北25日電
技嘉董事長葉培城。聯合報系資料照
技嘉董事長葉培城。聯合報系資料照

市場傳出AI伺服器供應商技嘉有意入股散熱模組廠泰碩，布局伺服器水冷技術，技嘉與泰碩均否認相關傳言；今天技嘉股價開低4.5元，早盤最低觸及292元、跌逾2%。

今天大盤挫逾百點、失守2萬點大關，但散熱類股逆勢走揚。泰碩繼24日攻上漲停後，今天早盤續揚逾1%，最高達到74.8元。尼得科超眾攻漲停276.5元，雙鴻勁揚5%，奇鋐漲逾3%。

技嘉3月營收達新台幣242.53億元，月增74%，年增1.49倍，創單月新高，主因伺服器及網通營收大幅攀升，加上主機板與顯示卡出貨較2月回升。

法人分析，在非美系新伺服器客戶出貨帶動下，技嘉今年第1季伺服器及網通營收上揚至300億元至310億元，較去年第4季的220億元明顯成長，伺服器營收比重也超過55%，主要來自AI（人工智慧）伺服器貢獻。

因今年第1季營收基期較高，法人預期，技嘉第2季板卡營收將因淡季效應而季減兩位數，伺服器與網通營收持續正向看待。

伺服器 營收

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