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鴻海淨零目標獲肯定
鴻海（2317）昨（24）日宣布，集團淨零（Net Zero）目標獲科學減碳目標倡議組織（SBTi）批准，成為台灣高科技硬體設備產業中，第三家獲得SBTi批准的企業。
這是鴻海近期繼獲得全球組織碳揭露計劃（CDP）提升評級之後，在推動環境永續領域再獲國際肯定。
鴻海強調，集團支持《巴黎氣候協定》中，將氣溫升幅限制在攝氏1.5度內的目標，2020年即提出目標2050年實現價值鏈淨零排放，作為集團三大氣候目標。
鴻海在2023年近期（Near Term）目標獲SBTi批准後，推動淨零目標路徑的腳步不停歇，日前淨零目標也通過SBTi批准，成為台灣高科技硬體設備產業第三家、台灣第七家淨零目標獲得SBTi批准的企業。
鴻海在2020年承諾淨零排放後，積極採納SBTi等機構制定的嚴格標準，透過科學基礎方法，制定氣候行動目標，更進一步擬定淨零碳排放路線圖。
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