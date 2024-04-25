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震旦行衝車用、航太市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

震旦行（2373）集團強攻3D雷射掃描應用，已具備多項技術能量，全力搶攻商機。

根據根據Transparency Market Research研究報告指出，全球3D雷射掃描儀市場複合年增長率在八年內預計可達6.9%，總商機至2031年將達14億美元（約新台幣448億元）。

震旦行集團積極揮軍3D雷射掃描應用市場，並看好3D雷射掃描技術進步及軟體提升，可應用範圍包含汽車、航太、鑄造和建築等多項傳統掃描技術相對難以施展的領域，加上隨著全球淨零排碳趨勢，交通部提出2030年客運全面電動化的政策目標，加速燃油公車汰換為環保能源車，讓電動大客車創新設計需求增加，並帶動「大面積3D掃描」技術應用。

震旦行集團旗下通業技研日前並參加「台北國際汽機車零配件展與台北國際車用電子展」，展示「Creaform 大尺寸3D量測」及「Stratasys 3D列印」解決方案，搶大型零部件商機。

通業技研總經理紀崇楠表示，其代理的Creaform 3D雷射掃描器具有多項國際認證，為手持3D掃描儀市場領導者。

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