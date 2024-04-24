廣達AI大單助攻、爆量衝漲停 填息路露曙光

代工大廠廣達（2382）傳出接獲AI伺服器大單，帶動股價連日飆升，24日早盤以250元開高走高後，盤中在買盤不斷點火下，持續走揚並成功突破半年線與季線，隨後直至上午11點左右，便直線拉升至260.5元，衝上漲停板且仍有投資人排隊委買4,957張。而這也是廣達自月中除息以來，首度取回連漲態勢，且直直衝上漲停板，這也讓其填息之路總算看見曙光。

隨著美國超級財報周好消息頻傳，台鏈下游電子代工夥伴也大獲激勵，而廣達作為與晶片大廠輝達（NVIDIA）關係緊密的合作夥伴，近日也傳出拿下GB200大單的好消息，而今日股價開高走高直奔漲停，連帶三大法人也合力買超逾1.54萬張。包括外資、投信也都認錯回補，自賣轉買，而外資更是直接買超逾萬張（14,177張），相當驚人，也讓其單日成交量衝上4.4萬張，成交額高達112.56億元，位列台股市場第5大。

廣達近日利多消息頻傳，在伺服器出貨上，除了已知上游GPU缺料情況改善外，近日更傳出接獲AI伺服器大單，而廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令更證實，該訂單的接單範圍涵蓋四大CSP業者，整筆訂單的量不小，目前規劃是在今年9月量產出貨，而今年整體伺服器出貨表現也將逐季提升，連帶挹注全年伺服器營收，可望達到雙位數成長，並帶動市場買氣回籠。