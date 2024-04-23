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光鼎 擬配發1.5元股利

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

光鼎生技（6850）昨（23）日召開董事會，會中通過去年財報，稅後純益3,775萬元，年減逾三成，每股純益（EPS）1.42元。

展望今年，將更聚焦液態活檢、精準醫療、日常大健康等三大領域，擴大食安、寵物病原及核酸鑑定相關等日常生活應用市場，預期在新產品與新客戶的挹注下，樂觀看待今年營運表現。

光鼎生技董事會也通過每股配發現金股利0.2元與股票股利1.3元，合計1.5元股利，不僅創歷史新高且配發率達106%，以昨日興櫃收盤參考價49.5元計算，現金殖利率0.4%。

光鼎生技表示，部分股票股利是透過資本公積發放，股東可免課所得稅。今年的股利政策是兼顧回饋股東，以及未來上市櫃之股權規劃所做的綜合考量，也展現對未來營運前景的信心。

由於全球經濟成長放緩、加上地緣政治的干擾，去年多數醫材檢測同業的營收明顯衰退，但光鼎生技的合併營收較前一年度僅微幅減少，代表通路與品牌布局的效益持續展現，歐美經銷商家數逐步擴增，抵銷對營運的衝擊。

生技 股利

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