誠美材之爭 總座派勝出
偏光片大廠誠美材（4960）昨（23）日召開董事會，提出董事候選人名單，董座何昭陽未在名單，延燒多日的經營權之爭，由代理總經理連巍鐘勝出。
據了解，昨天董事會開會，僅何昭陽一人舉手反對該名單，但仍無力回天，另一方面，公司同時召開審議委員會要求董座返還公司大小章，遭何昭陽拒絕。
誠美材昨天提出董事候選人名單包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌、晟霖投資公司法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁，以及獨立董事林億彰、何珩禎、陳奕良。外界研判，董事名單均為支持連派人馬。
與上一屆董事會名單相較，除了何昭陽未入列董事名單外，連巍鐘由恆泰公司法人代表轉為自然人、宋妍儀由亞伯拉罕投資公司法人代表轉為自然人，黃江煌由彥文資產管理顧問公司法人代表轉為自然人，林暉育及林志蓁為新法人代表，三名獨董除了林億彰維持之外，另兩名獨董均為新入列。
誠美材將在6月7月召開股東常會，全面改選九名董事（含三名獨董）。董事長何昭陽認為，名單的通過不合程序，強調「現在仍是誠美材合法且唯一的董事長及代表人」，將追究相關人等背信、偽造文書等法律責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言