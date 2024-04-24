誠美材之爭 總座派勝出

偏光片大廠誠美材（4960）昨（23）日召開董事會，提出董事候選人名單，董座何昭陽未在名單，延燒多日的經營權之爭，由代理總經理連巍鐘勝出。

據了解，昨天董事會開會，僅何昭陽一人舉手反對該名單，但仍無力回天，另一方面，公司同時召開審議委員會要求董座返還公司大小章，遭何昭陽拒絕。

誠美材昨天提出董事候選人名單包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌、晟霖投資公司法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁，以及獨立董事林億彰、何珩禎、陳奕良。外界研判，董事名單均為支持連派人馬。

與上一屆董事會名單相較，除了何昭陽未入列董事名單外，連巍鐘由恆泰公司法人代表轉為自然人、宋妍儀由亞伯拉罕投資公司法人代表轉為自然人，黃江煌由彥文資產管理顧問公司法人代表轉為自然人，林暉育及林志蓁為新法人代表，三名獨董除了林億彰維持之外，另兩名獨董均為新入列。

誠美材將在6月7月召開股東常會，全面改選九名董事（含三名獨董）。董事長何昭陽認為，名單的通過不合程序，強調「現在仍是誠美材合法且唯一的董事長及代表人」，將追究相關人等背信、偽造文書等法律責任。