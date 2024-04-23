長華法說會／將調漲Compound報價 第3季前全面實施新價格
封裝材料通路商長華*（8070）23日舉行法說會，公司表示其合作夥伴日本住友電木投資的台灣住友培科，位於高雄市大發工業區的新廠已在今年3月4日落成，預計每月可望新增600萬噸封膠樹脂產能，另外，因應日圓走勢，長華將調漲Compound報價，第3季前全面實施新價格。
長華*表示，日本住友電木自1998年在台設廠生產以來，首次在台灣加碼投資設新廠，除了每月將新增600萬噸封膠樹脂產，也能切入更多的產品和品項，像是既有的晶圓級封裝，當前也與面板廠合作面板級封裝的專案。
針對日幣匯率，長華*說明，由於公司跟台灣所有客戶都是用日幣報價，可是觀察2022-2023年，日幣貶值足足有2-3成，以長華*的工廠在台灣來說，支付員工薪水是採用新台幣，再加上租金、電費等，所以長華*規劃在這周將與客戶端，進行材料上的調漲，目標在第3季前實施新價格。
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