瑞昱目標價 喊到707元

瑞昱（2379）上周五召開法說會，各產品線訂單表現不俗，今年首季合併營收256.2億元、季增13.5％、年增30.6％。近日股價則受到地緣政治、整體盤勢等影響，陷入修正整理，昨（22）日終場以下跌8.7%至504元作收，然仍獲得外資圈力挺上看其目標價，最高甚至達707元。

外資圈中，瑞昱獲得摩根士丹利（大摩）與里昂給予「優於大盤」與「買進」評等，目標價分別給予707元與670元；而高盛、野村、麥格理則給予「中立」評等，並紛紛調升目標價，目標價介於595元至511元之間。

瑞昱在庫存回沖利益帶動下，毛利率50.8％、季增6.1個百分點。大摩認為，這可能會持續到第2、3季，看好第2季毛利率有望維持高水準。短期內，看好其獲利具有上升空間；長線來看，也對其多元化發展持樂觀態度，重申其「優於大盤」評等，目標價上看707元。

里昂認為，由於庫存回撥，2024年第1季毛利率大漲，將其今明兩年EPS 預測分別上調2%與8%，維持其「買進」評等、目標價上調至670元。