富采轉型 攻車用商機

LED大廠富采（3714）積極轉型，鎖定車用領域，包括車燈、先進顯示儀表板，以及智能感測等都是主要應用，全力搶攻智能車商機。

富采並宣布，將參與明（24）日起至26日的「Touch Taiwan 2024」展覽，展示多樣化的車用產品和解決方案。

富采搶攻車用商機，照明方面已有多分區矩陣式頭燈以及數位控制車內氛圍燈等產品，其中，矩陣式車頭燈可單顆控制的高性能LED，避免車燈直接照射用路人，還能投射圖像或文字，提供更安全的行車狀況識別；車用顯示方面，則有穿透率高於65%的高亮度、低能耗Micro LED透明顯示屏，微小的尺寸可滿足車內空間設計的靈活與輕薄需求。

車用感測部分，富采表示，旗下弱紅曝駕駛監控系統（DMS）能夠降低駕駛者的視線影響，並提供客製化、最佳化的光學設計，提供更安全的駕駛體驗。