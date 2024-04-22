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群創第1季每股淨損0.45元 法人估Q1為全年營運低點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
群創獨家「14吋 FHD 超低功耗面板」引領節能新潮流。圖／群創提供
群創獨家「14吋 FHD 超低功耗面板」引領節能新潮流。圖／群創提供

群創（3481）第1季營收雖受到淡季、農曆春節工作天數較少影響，但因TV面板報價上漲帶動毛利率提高，本業表現優於市場預估，但業外表現不及上季，第1季稅後虧損擴大至41億元，每股獲利（EPS）-0.45元，法人並預期，第1季即為今年營運低點。

受到淡季、農曆春節工作天數較少影響，群創第1季營收季減5.4%，其中，出貨面積季增1%，ASP由上季的每平方公尺269美元減少至第1季的263美元。此外，由於部份客戶考量今年三大運動賽事衍生商機而提前拉貨，TV面板報價隨之上漲，並帶動群創毛利率提高，本業表現優於市場預估，第1季稅後虧損金額擴大。

展望全年，市場法人預期，全球經濟狀況有望溫和復甦，而國際體育賽事的舉辦以及AI PC議題發酵將有望推升電視和筆電銷量皆小幅年增，此外，消費者對於螢幕面積的需求逐年放大當中，因此，預估今年全球面板面積需求將有望年增近一成。

供給方面，預期在韓廠已大致退出LCD面板供應市場、台廠陸續改裝老舊產線用於更具附加價值的新興事業中、而陸廠亦因佔據主導地位後，為優化營運表現而控制產品供給量，因此，預期全年供需將能維持在相對平衡的狀況，使電視面板價格有望隨電子銷售旺季到來而再度價漲。

分析師指出，展望第2季營運，受惠三大運動賽事衍生商機、新品備貨潮、中國618促銷相關訂單，預估出貨面積、ASP表現均優於第1季，且全球電視需求已見增溫跡象，預估第1季即為2024年低點。

群創 電視面板

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